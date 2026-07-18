Un posto al sole anticipazioni dal 20 al 24 luglio | Micaela vuole che Jimmy vada a vivere con lei Manuela e Niko in crisi

Notizia in breve

Dal 20 al 24 luglio, in onda le nuove puntate di Un Posto al Sole. Micaela chiede a Jimmy di trasferirsi da lei, mentre Manuela e Niko attraversano una crisi. Sono previste tensioni e cambiamenti nei rapporti tra i personaggi principali. La storyline si sviluppa con colpi di scena e momenti di forte intensità. Le puntate mostrano anche altri sviluppi nelle dinamiche tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze.