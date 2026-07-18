Un posto al sole anticipazioni dal 20 al 24 luglio | Micaela vuole che Jimmy vada a vivere con lei Manuela e Niko in crisi
Dal 20 al 24 luglio, in onda le nuove puntate di Un Posto al Sole. Micaela chiede a Jimmy di trasferirsi da lei, mentre Manuela e Niko attraversano una crisi. Sono previste tensioni e cambiamenti nei rapporti tra i personaggi principali. La storyline si sviluppa con colpi di scena e momenti di forte intensità. Le puntate mostrano anche altri sviluppi nelle dinamiche tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze.
Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 20 al 24 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo una richiesta di Micaela, che potrebbe sconvolgere la vita di molte persone: vuole che Jimmy vada a vivere con lei. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: la decisione di Micaela. Dopo aver parlato con Jimmy, Micaela prende una decisione che rischia di sconvolgere la vita di molti. La Cirillo vuole riprendersi Jimmy, portandolo via a Niko e a sua sorella Manuela. La sua scelta arriva dopo aver scoperto che i due hanno deciso di chiamare uno psicologo per aiutare il ragazzo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Un Posto al Sole, Micaela vuole portarsi via JIMMY, Niko e Manuela sotto shock | Anticipazioni
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