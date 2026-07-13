Un posto al sole anticipazioni Micaela pronta a portare Jimmy via | Manuela è disperata!

Micaela si prepara a portare via Jimmy, scatenando la disperazione di Manuela. La sua rabbia cresce e le sue decisioni preoccupano chi le sta vicino. La minaccia di allontanare il bambino provoca forte sconforto in Manuela e mette in allarme Niko. La situazione si sta facendo delicata e apre a uno dei conflitti più intensi delle prossime puntate.

La rabbia di Micaela non accenna a diminuire e le sue intenzioni preoccupano sempre di più chi le sta intorno. La possibilità di allontanare Jimmy getta Manuela nello sconforto e mette Niko in forte allarme, aprendo uno dei conflitti più delicati delle prossime puntate. Le puntate prossime di Un posto al sole si preannunciano particolarmente intense. Al centro della scena ci saranno diversi fronti aperti, tutti accomunati da conflitti sempre più difficili da gestire. Da una parte la situazione esplosiva che coinvolge Micaela, Niko, Manuela e Jimmy, dall’altra i dubbi che iniziano a tormentare Ornella e infine lo scontro destinato ad accendersi tra Marina e Roberto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Anticipazioni Un posto al sole: Micaela pronta a prendere una decisione sconvolgente

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