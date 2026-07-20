Un operatore del gobbo di Trump è indagato per aver scommesso sui suoi discorsi

Un operatore collegato a Donald Trump è sotto indagine per aver scommesso sui discorsi dell'ex presidente. Secondo fonti, avrebbe guadagnato oltre 100.000 dollari tramite la piattaforma di scommesse Kalshi. L'indagine riguarda presunte violazioni di norme sui mercati predittivi e sospetti di insider trading. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità delle scommesse o sulle eventuali implicazioni legali.

Avrebbe vinto più di 100mila dollari sulla piattaforma di scommesse Kalshi, in uno dei tanti casi di sospetto insider trading nei mercati predittivi Un operatore del gobbo elettronico della Casa Bianca è accusato di aver sfruttato la sua posizione, che gli permetteva di conoscere in anticipo le parole del presidente Donald Trump, per scommettere sul contenuto dei suoi discorsi pubblici. In questo modo avrebbe guadagnato illecitamente oltre 100mila dollari (circa 87mila euro). L’operatore si chiama Gabriel Perez e avrebbe piazzato le scommesse su Kalshi, un mercato predittivo, cioè una piattaforma su cui è possibile fare scommesse di ogni genere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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