Il trucco del gobbo di Trump | leggeva i discorsi in anteprima e poi su scommetteva su Kalshi

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un individuo collegato a Donald Trump è stato accusato di insider trading sui prediction market. Secondo le indagini, avrebbe ottenuto in anticipo i discorsi del presidente e poi scommesso su una piattaforma di previsione, come Kalshi, riguardo a specifiche parole o frasi. Queste operazioni gli hanno permesso di accumulare vincite superiori a 100. Le autorità stanno esaminando le accuse di manipolazione delle informazioni privilegiate legate alle scommesse sui discorsi pubblici.

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Il responsabile del "gobbo" di Donald Trump è accusato di insider trading sui prediction market. Conoscendo in anticipo i discorsi del presidente, scommetteva su Kalshi circa la presenza di specifiche parole o frasi, arrivando ad accumulare vincite per oltre 100.000 dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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