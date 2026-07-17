Il trucco del gobbo di Trump | leggeva i discorsi in anteprima e poi scommetteva su Kalshi
Un individuo accusato di insider trading avrebbe sfruttato informazioni privilegiate sui discorsi di un ex presidente, leggendo in anticipo i testi e scommettendo su una piattaforma di prediction market. La persona avrebbe puntato su Kalshi, una piattaforma di scommesse, riguardo a parole o frasi specifiche, e avrebbe ottenuto vincite superiori a 100. L'accusa riguarda l'utilizzo di informazioni riservate per ottenere vantaggi economici attraverso scommesse.
Il responsabile del "gobbo" di Donald Trump è accusato di insider trading sui prediction market. Conoscendo in anticipo i discorsi del presidente, scommetteva su Kalshi circa la presenza di specifiche parole o frasi, arrivando ad accumulare vincite per oltre 100.000 dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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