Il trucco del gobbo di Trump | leggeva i discorsi in anteprima e poi scommetteva su Kalshi

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un individuo accusato di insider trading avrebbe sfruttato informazioni privilegiate sui discorsi di un ex presidente, leggendo in anticipo i testi e scommettendo su una piattaforma di prediction market. La persona avrebbe puntato su Kalshi, una piattaforma di scommesse, riguardo a parole o frasi specifiche, e avrebbe ottenuto vincite superiori a 100. L'accusa riguarda l'utilizzo di informazioni riservate per ottenere vantaggi economici attraverso scommesse.

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Il responsabile del "gobbo" di Donald Trump è accusato di insider trading sui prediction market. Conoscendo in anticipo i discorsi del presidente, scommetteva su Kalshi circa la presenza di specifiche parole o frasi, arrivando ad accumulare vincite per oltre 100.000 dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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