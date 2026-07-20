Un colpo di pistola e il rogo | il giallo del giornalista ucciso

Da ilgiornale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista di 53 anni è stato trovato morto vicino alla sua auto, in un’area di campagna lungo una strada statale. La vittima è stata colpita da un colpo di pistola e successivamente data alle fiamme. L’incidente è avvenuto alle 2:30 di sabato notte, a pochi passi dal veicolo. La persona aveva oltre 17.000 follower sui social media, dove era conosciuto come Luca. Le autorità stanno indagando sul caso.

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Ucciso con un colpo di pistola e poi dato alle fiamme. Il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, per tutti i suoi oltre 17mila followers solo Luca, è stato trovato a pochi passi dalla sua auto in un appezzamento di campagna, lungo la statale 7 bis a Eboli, in provincia di Salerno, alle due e trenta della notte di sabato. Era riverso a terra fra le sterpaglie a fuoco vicino a una serra in via Contrada Bivio Cioffi. I carabinieri di Eboli con la scientifica di Salerno avrebbero rinvenuto un bossolo di medio calibro. Esposito non aveva fatto rientro a casa, fuori Salerno, dove l'aspettava la sua nuova compagna, dopo aver trascorso la serata a preparare i servizi tv del giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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