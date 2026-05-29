Ucciso in casa da un colpo della sua pistola | il giallo della morte Alberto Scalari indagano i carabinieri
Un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione con un colpo di pistola. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul possibile movente o su eventuali testimoni. La scena è stata messa sotto sequestro mentre proseguono le verifiche da parte delle forze dell'ordine. La vittima aveva 54 anni.
Borgo Virgilio (Mantova) – I carabinieri del reparto operativo di Mantova indagano sulla morte di Alberto Scalari, libero professionista di 65 anni, ucciso ieri pomeriggio – giovedì 28 maggio – da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola in una casa di via Parenza Bassa, a Cerese di Borgo Virgilio, nel Mantovano. A dare l'allarme è stat a la compagna dell'uomo, 53 anni, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, Scalari stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. Il corpo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ha Ucciso Violentemente il Suo Figliastro di 11 Anni | Crimine Reale
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