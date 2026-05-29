Ucciso in casa da un colpo della sua pistola | il giallo della morte Alberto Scalari indagano i carabinieri

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione con un colpo di pistola. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul possibile movente o su eventuali testimoni. La scena è stata messa sotto sequestro mentre proseguono le verifiche da parte delle forze dell'ordine. La vittima aveva 54 anni.