A Polignano a Mare, un bed and breakfast ogni 14 abitanti. Il sindaco ha detto che bisogna tutelare i residenti e ha chiesto una legge regionale per limitare le nuove locazioni turistiche. Attualmente, l’aumento delle case offerte a turisti preoccupa chi vuole vivere nel paese e i giovani che desiderano tornare. Nessuna misura ufficiale è stata ancora adottata.

Il sindaco Vito Carrieri esprime la necessità di arginare l’incremento delle nuove locazioni turistiche, nell’interesse di chi vuole abitare, restare ma anche dei giovani che sperano di tornare a Polignano. Sindaco, ci sono 1.262 strutture turistiche a Polignano, una ogni 14 abitanti. Come commenta?«Effettivamente è un dato forte perfino più marcato di quello di Monopoli, dove vi è una struttura ogni 25 residenti. Dunque, il nostro indice è quasi il doppio di quello di Monopoli. La motivazione risiede nello scompenso tra il settore extra-alberghiero e quello alberghiero. Vi sono solo una quindicina di alberghi». E dunque sono cresciute le strutture non alberghiere. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Un b&b ogni 14 abitanti, il sindaco di Polignano a Mare: «Giusto garantire le case ai residenti, ma serve una legge regionale»

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