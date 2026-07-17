A Monopoli si conta un bed and breakfast ogni 25 abitanti, il dato più alto nella provincia di Bari. Il fenomeno dell'overtourism ha portato a un aumento delle strutture ricettive, passando da 22 nel 2005 a circa 1.200 nel giugno 2024. Questa crescita ha causato difficoltà per i residenti nel trovare casa e ha spinto alcuni a lasciare la città. Il fenomeno è stato analizzato dalla sezione locale di un partito politico.

Un b&b ogni 25 abitanti, a Monopoli si registra il dato più alto della provincia di Bari. Il fenomeno dell’overtourism, studiato dalla locale sezione del Pd, è una analisi che parte da un dato di fatto: nel 2005 erano registrate appena 22 strutture ricettive e nel giugno del 2024 queste sfioravano le 1.900 unità: 1.887 per l’esattezza, ma oggi il quadro è ancora diverso, in crescita. Al 16 luglio 2026, sul portale Pay Tourist, a Monopoli risultano 2.127 strutture registrate e 483mila presenze (notti trascorse) dall’inizio dell’anno. A Bari, per avere un termine di paragone, ci sono 4.532 strutture e finora 1,5 milioni di presenze, a Polignano a Mare 1. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Un b&b ogni 25 abitanti, il caso Monopoli: residenti in fuga dalla città. «Impossibile ormai trovare casa»

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