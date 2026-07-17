A Monopoli si conta un bed and breakfast ogni 25 abitanti, il dato più alto della provincia di Bari. Nel 2005, le strutture erano 22, mentre nel giugno 2024 sono quasi 1.000. Questa crescita ha portato a una diminuzione delle case disponibili per i residenti, con molti che stanno lasciando la città. Il fenomeno dell’overtourism è stato analizzato dalla locale sezione del Pd, evidenziando il rapporto tra turismo e scarsità di alloggi.

Un b&b ogni 25 abitanti, a Monopoli si registra il dato più alto della provincia di Bari. Il fenomeno dell’overtourism, studiato dalla locale sezione del Pd, è una analisi che parte da un dato di fatto: nel 2005 erano registrate appena 22 strutture ricettive e nel giugno del 2024 queste sfioravano le 1.900 unità: 1.887 per l’esattezza, ma oggi il quadro è ancora diverso, in crescita. Al 16 luglio 2026, sul portale Pay Tourist, a Monopoli risultano 2.127 strutture registrate e 483mila presenze (notti trascorse) dall’inizio dell’anno. A Bari, per avere un termine di paragone, ci sono 4.532 strutture e finora 1,5 milioni di presenze, a Polignano a Mare 1. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - A Monopoli un b&b ogni 25 abitanti: residenti in fuga dalla città. «Quasi impossibile ormai trovare casa»

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