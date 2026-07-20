Durante la serata conclusiva del 30° Umbria Film Festival a Montone, la regista britannica di origini indiane ha ricevuto l’Excellence Award. In quell’occasione ha annunciato di essere al lavoro sul sequel di un film. La regista ha parlato del suo cinema, che affronta temi come identità, integrazione e storie che superano i pregiudizi. La premiazione ha concluso la manifestazione con la consegna di questo riconoscimento.

La regista britannica di origine indiana ha ricevuto l’Excellence Award durante la serata conclusiva della 30ª edizione del Festival. A Montone ha raccontato il suo cinema fatto di identità, integrazione e storie capaci di superare i pregiudizi. Confermato anche il lavoro sul seguito di Sognando Beckham. MONTONE – «Ho iniziato a fare cinema per cambiare il modo in cui le persone guardavano persone come me». Con queste parole Gurinder Chadha ha raccontato la propria carriera durante la giornata conclusiva della 30ª edizione dell’Umbria Film Festival, dove la regista ha ricevuto l’ Excellence Award, riconoscimento dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Umbria Film Festival 2026, Gurinder Chadha premiata a Montone: «Al lavoro sul sequel di Sognando Beckham»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Umbria Film Festival 2026 // Il programma e gli ospiti della 30ª edizione [UMBRIAnews]

Notizie e thread social correlati

Umbria Film Festival 2026, parte oggi la 30ª edizione: da Elio Germano e Mattea Fo ad Arnaud Louvet e Gurinder Chadha, il grande cinema torna sotto le stelle di MontoneL'Umbria Film Festival 2026 ha iniziato oggi la sua 30ª edizione a Montone, con incontri e proiezioni gratuite fino al 19 luglio.

Umbria Film Festival 2026 celebra 30 anni di cinema: a Montone cinque giorni di proiezioni gratuite e grandi omaggiDal 15 al 19 luglio 2026 si svolgerà la 30ª edizione dell’Umbria Film Festival a Montone.

Temi più discussi: Umbria Film Festival 2026, il programma e gli ospiti della 30ª edizione; Umbria Film Festival 2026; Arnaud Louvet ed Elio Germano a Montone per 'Umbria Film Festival' 2026; Umbria Film Festival 2026: Arnaud Louvet a Montone.

Arnaud Louvet ed Elio Germano a Montone per 'Umbria Film Festival' 2026. Il film del regista francese 'Il sogno di Francesco' protagonista della prima serata x.com

Umbria Film Festival 2026A Montone la 30ª edizione dell'Umbria Film Festival con proiezioni gratuite, incontri, omaggi, concorsi e grandi ospiti del cinema. itinerarinellarte.it

Il 30° Umbria Film Festival si apre a Montone con 'Il sogno di Francesco'La 30/a edizione dell'Umbria Film Festival a Montone: proiezioni, incontri e omaggi a grandi figure del cinema ... it.blastingnews.com