Dal 15 al 19 luglio 2026 si svolgerà la 30ª edizione dell’Umbria Film Festival a Montone. L’evento prevede cinque giorni di proiezioni gratuite di film, con grandi omaggi e ospiti. La manifestazione si terrà nella storica Piazza Fortebraccio, che si trasforma in un cinema all’aperto nel borgo medievale. La rassegna è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cinematografica italiana.

Dal 15 al 19 luglio 2026 torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate cinematografica italiana. L’ Umbria Film Festival festeggia la sua 30ª edizione, riportando il grande schermo nella storica Piazza Fortebraccio di Montone, dove il borgo medievale si trasforma, ancora una volta, in una sala cinematografica sotto le stelle. Cinque giornate di proiezioni gratuite, incontri con gli autori, concorsi dedicati ai cortometraggi e omaggi a figure che hanno segnato la storia della cultura e del cinema italiano e internazionale: dagli 800 anni dalla morte di San Francesco al centenario della nascita di Dario Fo, fino ai 60 anni de La battaglia di Algeri e ai 20 anni dalla scomparsa di Gillo Pontecorvo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Umbria Film Festival 2026 celebra 30 anni di cinema: a Montone cinque giorni di proiezioni gratuite e grandi omaggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modugno e il miracolo di Volare: la canzone che cambiò l'Italia. Il commento di Sergio Casagrande

Notizie e thread social correlati

Cinque giorni di proiezioni gratuite, ospiti e cinema indipendente: a Francavilla torna l'Adriatic Film FestivalDa mercoledì 10 a domenica 14 giugno, all’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, si svolge l’Adriatic Film Festival.

Parte il Bellaria Film Festival: cinque giorni di proiezioni e la storica riapertura del cinema ApolloIl Bellaria Film Festival è iniziato, portando cinque giorni di proiezioni, incontri e masterclass dedicati al cinema.

Temi più discussi: Umbria Film Festival festeggia 30 anni, al via dal 15 luglio a Montone; Umbria Film Festival 2026, al via la 30ª edizione: cinque giorni di cinema sotto le stelle a Montone; Umbria Film Festival, al via l’edizione del trentennale; presentato il programma.

Umbria Film Festival festeggia 30 anni, al via dal 15 luglio a MontoneDa mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 l’Umbria Film Festival festeggia la sua 30ª edizione e torna in Piazza Fortebraccio a Montone luogo simbolo della manifestazione e cuore naturale del cinema ... tg24.sky.it

Umbria Film Festival 2026, al via la 30ª edizione: cinque giorni di cinema sotto le stelle a MontoneMONTONE – Dal 15 al 19 luglio torna l’Umbria Film Festival, che celebra la sua 30ª edizione riportando il cinema sotto le stelle nella suggestiva Piazza Fortebraccio di Montone. Cinque giorni di proie ... hotcorn.com