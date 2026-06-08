Ultimissime Juve LIVE | visite prima del Mondiale per Sorloth? Kolo Muani vuole i bianconeri
Sorloth avrebbe effettuato visite mediche prima del Mondiale. Kolo Muani ha espresso interesse a trasferirsi alla Juventus. Queste sono le notizie più recenti riguardanti il club, aggiornate in tempo reale. Le informazioni si concentrano sulle trattative e sui possibili acquisti della squadra. Non ci sono altre novità ufficiali o dettagli aggiuntivi al momento.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 giugno 2026. Licina convocato dalla Germania per l’Europeo U19. La Juve osserva: il piano per il suo futuro è già definito. Ore 15:30 – Licina è stato convocato dalla Germania per l’Europeo U19. Il tedesco in estate partirà con la Prima Squadra e poi deciderà Spalletti Kolo Muani spinge per tornare alla Juve, ma ci sono due ostacoli da superare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Linizio delle classiche conferma il trend tubeless per le corse su strada | GCN Italia Show 374
Notizie e thread social correlati
Ultimissime Juve LIVE: visite prima del Mondiale per Sorloth? La Uefa mette fretta sulle cessioniLa Juventus sta prendendo in considerazione la possibilità di far visitare Sorloth prima del Mondiale.
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani ha detto sì, idea Kluivert
Temi più discussi: I primi tre importanti nomi del calciomercato della Juventus; SportMediaset Live: Allisson torna nel mirino e il rinnovo di Vlahovic: Juve, le ultimissime di mercato Video; Alaba-Juve, scatta il piano: fisicamente è integro, Ottolini al lavoro. In caldo anche Stones, sogno Kim; Ultimissime Juve live: le parole di Chiellini, idea Maignan.
? MEZZOGIORNO #MERCATO DA #MAIGNAN A #VICARIO PORTIERI #JUVE VALE TUTTO, #SORLOTH O FIGURACCIA, AFFARI COL #COMO… #ULTIMISSIME #NEWS #ZAMPINI #FEDERICO ALLE ORE 12.00 LIVE SU #YOUTUBE & #TWITCH x.com
Ultimissime Juve LIVE: visite prima del Mondiale per Sorloth? Kolo Muani vuole i bianconeriUltimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che rig ... msn.com
Ultima giornata di campionato per la Juventus Women Segui con noi il match LIVE ? facebook
[Matteo Moretto] Alexander Sorloth lascerà l'Atletico, l'Everton lo vuole davvero ma il giocatore desidera la Spagna o l'Italia. La Juventus lo apprezza molto. L'Atletico Madrid chiede 30 milioni di euro. Anche l'Atletico vuole davvero tenere Nico Gonzalez, Cholo reddit
Torino – Juventus Diretta Streaming Live e Tv 38° Giornata Serie ALa Juventus si prepara a vivere un Derby della Mole dal peso enorme. Domenica sera i bianconeri faranno visita al Torino in una sfida che non vale soltanto il dominio cittadino, ma anche le ultime ... stadiosport.it