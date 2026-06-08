Ultimissime Juve LIVE | visite prima del Mondiale per Sorloth? Kolo Muani vuole i bianconeri

Da juventusnews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sorloth avrebbe effettuato visite mediche prima del Mondiale. Kolo Muani ha espresso interesse a trasferirsi alla Juventus. Queste sono le notizie più recenti riguardanti il club, aggiornate in tempo reale. Le informazioni si concentrano sulle trattative e sui possibili acquisti della squadra. Non ci sono altre novità ufficiali o dettagli aggiuntivi al momento.

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