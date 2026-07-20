Ultimissime Inter LIVE | settimana importante per Spence riflessioni vive su Stones

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI 20 LUGLIO. Calciomercato Inter, non tramonta John Stones: il difensore inglese è un’occasione a parametro zero. Il centrale ex Manchester City Stones è stato proposto ai nerazzurri: Chivu cerca esperienza e qualità per la difesa nerazzurra Inter, Spence resta la priorità: settimana decisiva per l’esterno, ma il Tottenham fa muro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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