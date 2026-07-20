Attenzione all’Arabia | l’Al-Hilal di Simone Inzaghi piomba su Bastoni Ecco tutti i dettagli
L’Al-Hilal, squadra araba diretta da Simone Inzaghi, ha manifestato interesse per il difensore italiano. Secondo quanto riferito da Sky Sport, si tratta di un’ipotesi che coinvolge il trasferimento del giocatore. Non sono stati forniti dettagli sul possibile accordo o sulla tempistica. Bastoni potrebbe quindi considerare un cambio di club in un mercato internazionale. Al momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.
di Francesco Aliperta Dall’Arabia spunta l’interesse dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi per Bastoni. Ecco tutti i dettagli svelati da Sky Sport. Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe tingersi improvvisamente di colori esotici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore dell’Inter e pilastro della Nazionale italiana è finito nel mirino dell’ Al-Hilal, la formazione saudita attualmente guidata dall’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. L’intenzione del tecnico sarebbe quella di riabbracciare il suo pupillo, portandolo a comporre la retroguardia del club arabo in questa sessione di calciomercato. Al momento, l’operazione si trova in una fase puramente esplorativa. 🔗 Leggi su Internews24.com
LAl Hilal di Simone Inzaghi sta vedendo allontanarsi tutti i titoli
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