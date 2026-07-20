Attenzione all’Arabia | l’Al-Hilal di Simone Inzaghi piomba su Bastoni Ecco tutti i dettagli

Notizia in breve

L’Al-Hilal, squadra araba diretta da Simone Inzaghi, ha manifestato interesse per il difensore italiano. Secondo quanto riferito da Sky Sport, si tratta di un’ipotesi che coinvolge il trasferimento del giocatore. Non sono stati forniti dettagli sul possibile accordo o sulla tempistica. Bastoni potrebbe quindi considerare un cambio di club in un mercato internazionale. Al momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.