Ultimissime Inter LIVE | All-in su Palestra pronti 40 milioni di euro Affari in Premier League tra Frattesi e Jones

Sono stati pronti 40 milioni di euro per un investimento in una palestra. Questa cifra è stata annunciata come parte di un progetto legato alla preparazione fisica del team. Nel frattempo, si parla di trattative di mercato in Premier League, con possibili affari tra due giocatori. Le ultime notizie riguardano anche aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della squadra nerazzurra.

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