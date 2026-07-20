PISTOIA Ultima occasione questo mercoledì per partecipare a "Mountain Mama", il progetto ideato dalla Guida Ambientale Escursionistica Emanuela Puzio e promosso dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese: piccoli momenti da vivere insieme, mamma e bambini (in età 1-12 mesi), a passo lento, immersi nella natura dell’ Appennino Pistoiese. Cuccioli nella fascia o nel marsupio e mamme in marcia per concedersi qualche ora all’aria aperta, nel verde, senza fretta. Non serve essere allenate: i percorsi sono semplici e accessibili. Quello che conta è il piacere di camminare insieme, condividere esperienze, ascoltarsi e ritrovare uno spazio tutto per sé. Destinazione di questa ultima passeggiata sarà l’ Acquerino, tre ore (dalle 10 alle 13) a difficoltà "turistica" per immergersi in uno dei contesti naturali più suggestivi della nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultima occasione per le mamme all’Acquerino

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