Recentemente si è diffusa la voce che l’allenatore del Manchester City potrebbe essere nominato commissario tecnico della nazionale italiana. La proposta, considerata improbabile da molti, ha sollevato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Dopo l’addio ufficiale alla squadra inglese, si è parlato di questa possibile soluzione come di una svolta inattesa, capace di ridare slancio al movimento calcistico nazionale. La questione ha suscitato reazioni diverse e numerosi commenti sui social e nei media sportivi.

L’idea impossibile che però avrebbe un senso enorme: Pep Guardiola, dopo l’addio ufficiale al Manchester City, CT dell’Italia?. L’addio ufficiale di Pep Guardiola al Manchester City non è soltanto la fine di un ciclo storico in Premier League. È un terremoto che inevitabilmente apre scenari, suggestioni e fantasie. Tra queste, ce n’è una che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata pura fantascienza: Guardiola commissario tecnico dell’Italia. LEGGI ANCHE: le ultime di calcio estero Sì, è complicato. Forse quasi impossibile. I costi, la gestione politica della federazione, il carattere stesso di Guardiola e il suo modo di vivere il calcio quotidiano rendono l’operazione estremamente difficile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Guardiola CT dell’Italia: follia o ultima occasione per salvare il calcio azzurro?

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