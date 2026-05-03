Ultima occasione per visitare la mostra Modelli Il sapere in tre dimensioni

Oggi, domenica 3 maggio, rappresenta l’ultimo giorno in cui è possibile visitare la mostra temporanea intitolata “Modelli. Il sapere in tre dimensioni”, allestita presso il Museo Giovanni Poleni. La mostra espone diverse opere e modellini che illustrano vari aspetti delle conoscenze e delle tecniche tridimensionali. La visita offre l’opportunità di osservare da vicino questi esempi di rappresentazioni e strumenti utilizzati nel passato e nel presente.

Oggi, domenica 3 maggio, è l'ultimo giorno disponibile per vedere la mostra temporanea “Modelli. Il sapere in tre dimensioni”, ospitata nel Museo Giovanni Poleni.Le visite guidate in programma sono due, una alle 15 e l'altra alle 17. La prima si sviluppa come un'avventura nel mondo dei modelli ed.🔗 Leggi su Padovaoggi.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: IMPRESSIONISMO e oltre all’Ara Pacis: orario prolungato per visitare la mostra Ultimi giorni per visitare la mostra sull’arte d’avanguardia giapponeseSi avvia alla conclusione, con un bilancio di straordinario successo, la mostra ‘Il Gutai di Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi’ presso la Galleria del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ultima occasione: correte a vedere queste esposizioni parigine prima della chiusura prevista a maggio 2026; Visite guidate ai musei Giovanni Poleni ed Enrico Bernardi, tutti gli appuntamenti a maggio 2026; Gran finale alla Sagra di San Marco con la Straballo Band; Ultimi giorni per visitare al MAR la mostra dedicata a Mattia Moreni. Ultimi giorni per visitare al MAR la mostra dedicata a Mattia MoreniUn’occasione finale per immergersi in un percorso espositivo che riunisce circa trenta grandi opere realizzate tra il 1980 e il 1999, articolate nelle sezioni La regressione della specie, Gli umanoidi ... ravenna24ore.it Pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026, quando vedere l’ultima gara femminile: la programmazioneL’Italia del pattinaggio sta vivendo giorni che ricorderemo a lungo. Due ori firmati Francesca Lollobrigida, l’argento nella staffetta femminile, l’oro nella staffetta mista e quello nell’inseguimento ... dilei.it Mac mini da 256GB: su Amazon c'è l' ultima occasione https://www.macitynet.it/p=1468567 - facebook.com facebook Pulisic e Leao, con la #Juve può essere l’ultima occasione x.com