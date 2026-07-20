Il Regno Unito inizia la settimana con il quinto primo ministro in quattro anni, dopo le dimissioni del leader del partito laburista. Andy Burnham ha assunto il nuovo incarico, sostituendo il precedente leader. La nomina avviene in un momento di attese e di incertezze, mentre si susseguono commenti da parte di vari esponenti politici e analisti. La nuova leadership si confronta con un contesto politico caratterizzato da fiducia e dubbi.

Londra-Manchester (Inghilterra), 20 lug. (askanews) - Il Regno Unito comincia la settimana con il quinto primo ministro in quattro anni. Andy Burnham succede a Keir Starmer dopo le dimissioni del leader laburista. Tra Londra e Manchester, la città di cui è stato sindaco, i cittadini oscillano tra fiducia, dubbi e richieste di risultati concreti. "È stato sindaco di Manchester e pare abbia fatto un buon lavoro - dice Charles Ucheobi, mercante d'arte - ma questo basta per fare il primo ministro? Io non l'ho votato, e lei? E allora perché dovrebbe esserci imposto? Dovrebbe indire subito elezioni per ottenere un mandato". A Londra c'è anche chi teme che il cambio al vertice non porterà vere novità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uk, Burnham debutta da premier tra fiducia, dubbi e aspettative

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