Andy Burnham nuovo premier Uk l’addio di Keir Starmer dopo 2 anni | Lascio un Paese più forte – Foto e video

Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito, affermando che lascia un paese più forte e più equo rispetto a due anni fa. In un breve discorso davanti a Downing Street, ha detto che il suo lavoro è terminato. Andy Burnham è stato nominato nuovo premier.

«Il mio lavoro è finito, lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa». Con queste parole Keir Starmer si è congedato da primo ministro del Regno Unito in un breve ultimo discorso davanti al numero 10 di Downing Street. Dopo gli scandali legati agli Epstein Files, il calo di popolarità e la bruciante sconfitta alle elezioni amministrative di maggio, dopo due anni al governo Starmer ha gettato la spugna. Stamattina ha tenuto il suo ultimo discorso al Paese per poi recarsi, come da tradizione, davanti a Re Carlo III per dare le sue dimissioni. A succedergli è da oggi Andy Burnham, l’ormai ex sindaco di Manchester eletto in fretta e furia a nelle scorse settimane nuovo leader del Labour dopo essere entrato in Parlamento con una larga vittoria nel collegio elettorale di Makerfield. 🔗 Leggi su Open.online

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Andy Burnham Emerges as Leading Candidate for UK Leadership After Keir Starmer's Exit

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