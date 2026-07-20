Rudi Garcia non sarà più il commissario tecnico della nazionale belga. La squadra, che ha partecipato al Mondiale 2026, si è fermata ai quarti di finale, eliminata dalla Spagna. La Spagna ha poi conquistato il suo secondo titolo mondiale. La decisione di cambiare l’allenatore è stata annunciata ufficialmente dopo la fine del torneo. La nazionale belga ha concluso il suo cammino nel torneo internazionale.

Tra le 48 Nazionali che hanno preso parte al Mondiale 2026 terminato nella giornata di ieri figura anche il Belgio di Rudi Garcia. La selezione europea ha terminato il suo percorso ai quarti di finale, dove sono stati eliminati dalla Spagna che ieri ha vinto per la seconda volta nella sua storia il torneo. Nelle ultime ore, però, la Federcalcio Belga ha annunciato che Garcia non sarà più il commissario tecnico dei Diavoli Rossi. Rudi Garcia non allenerà più il Belgio: il comunicato ufficiale Ex allenatore di due squadre di Serie A come Roma e Napoli, Garcia ha iniziato ad allenare la Nazionale Belga nel mese di febbraio dello scorso anno prendendo il posto di Domenico Tedesco, oggi tecnico del Bologna. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Ufficiale, Rudi Garcia non sarà più il commissario tecnico della nazionale belga

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