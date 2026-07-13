Nazionale chi sarà il nuovo Commissario Tecnico? Ecco i nomi più caldi
Il presidente della FIGC ha deciso di nominare Paolo Maldini come presidente del Club Italia e direttore tecnico, segnando un passaggio chiave nel nuovo organigramma della nazionale. Questa scelta avviene nel contesto di un rinnovamento dopo l'elezione di Malagò come presidente della federazione. La nomina di Maldini rappresenta un cambio di strategia per il team azzurro, con un ruolo di rilievo nel nuovo ciclo della nazionale.
La nuova Italia prende forma. L'elezione di Malagò come presidente della FIGC ha dato il via al nuovo ciclo della Nazionale e la scelta di quest'ultimo di portare in azzurro Paolo Maldini, con il ruolo di presidente del Club Italia e di direttore tecnico, ha aggiunto un elemento importante al nuovo organigramma italiano. Maldini, a sua volta, ha portato con sé Leonardo, dirigente ricco di esperienza e competenze che lo aiuterà nella gestione dei suoi vari impegni e responsabilità. I tre, in sinergia, dovranno compiere scelte importanti per risollevare il calcio italiano. Tra queste, la più impellente è quella che riguarda il nuovo CT azzurro. La caccia al profilo adatto per la Nazionale è ufficialmente iniziata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Futuro incerto per Gennaro Gattuso chi sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale
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