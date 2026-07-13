Nazionale chi sarà il nuovo Commissario Tecnico? Ecco i nomi più caldi

La nuova Italia prende forma. L'elezione di Malagò come presidente della FIGC ha dato il via al nuovo ciclo della Nazionale e la scelta di quest'ultimo di portare in azzurro Paolo Maldini, con il ruolo di presidente del Club Italia e di direttore tecnico, ha aggiunto un elemento importante al nuovo organigramma italiano. Maldini, a sua volta, ha portato con sé Leonardo, dirigente ricco di esperienza e competenze che lo aiuterà nella gestione dei suoi vari impegni e responsabilità. I tre, in sinergia, dovranno compiere scelte importanti per risollevare il calcio italiano. Tra queste, la più impellente è quella che riguarda il nuovo CT azzurro. La caccia al profilo adatto per la Nazionale è ufficialmente iniziata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Futuro incerto per Gennaro Gattuso chi sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale

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