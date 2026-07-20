Ue multa Aliexpress per 550 milioni di euro per prodotti illegali

L'Unione europea ha multato con 550 milioni di euro la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress, controllata da Alibaba, per aver venduto prodotti vietati ai consumatori europei. Tra gli articoli contestati ci sono giocattoli considerati pericolosi e capi di abbigliamento contraffatti. La decisione si basa su violazioni relative alla vendita di prodotti illegali e non conformi alle normative europee sulla sicurezza e la proprietà intellettuale. La multa rappresenta una delle sanzioni più elevate comminate a una piattaforma di commercio online in Europa.

Bruxelles, 20 lug. (askanews) - L'Unione europea ha inflitto una multa di 550 milioni di euro alla piattaforma cinese di e-commerce AliExpress, filiale del colosso Alibaba, per aver consentito la vendita ai consumatori europei di prodotti vietati, tra cui giocattoli pericolosi e capi di abbigliamento contraffatti. "Aliexpress ha appena ricevuto una multa di 550 milioni di euro per aver violato il Digital Services Act - Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea - Aliexpress non è riuscita a valutare e mitigare i rischi legati alla presenza di prodotti illegali offerti sul proprio marketplace. Giusto per darvi un'idea, la stessa azienda ha riferito che lo scorso anno sono stati consigliati agli utenti dell'Unione Europea quasi 15 milioni di prodotti illegali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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EU Slaps AliExpress With Record €550 Million Fine Over Counterfeit and Illegal Products | AF1G

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