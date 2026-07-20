La Commissione europea ha multato Aliexpress con 550 milioni di euro per non aver impedito la vendita di prodotti illegali, contraffatti e potenzialmente pericolosi. La decisione si basa su un'indagine che ha evidenziato come la piattaforma non abbia adottato misure efficaci contro queste vendite. La sanzione rappresenta uno dei provvedimenti più consistenti contro un sito di commercio online per questioni di legalità.

La Commissione europea multa Aliexpress per 550 milioni di euro. La piattaforma è accusata di non contrastare la vendita di prodotti illegali, contraffatti e pericolosi. E di violare quindi le regole del Digital Services Act. Aliexpress è la più grande piattaforma cinese di e-commerce presente sul mercato europeo. Ma le dimensioni dell’attività “non costituiscono una scusa” perché “i rischi devono essere individuati e affrontati” secondo la vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen. Il colosso, in particolare, non avrebbe assunto personale sufficiente alla valutazione della merce venduta online e non avrebbe valutato il rischio che il proprio sistema promozionale potesse diffondere anche prodotti illegali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Multa da mezzo miliardo di euro ad Aliexpress: “Non contrasta la vendita di prodotti illegali”

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