L’Unione Europea ha multato con 200 milioni di euro l’e-commerce cinese Temu, accusata di aver venduto prodotti illegali. La sanzione è stata applicata ai sensi della legge sui servizi digitali. La decisione segue un’indagine che ha riscontrato violazioni riguardanti la vendita di articoli non conformi alle normative europee. La multa rappresenta una delle più grandi mai inflitte a un’azienda di questo settore.

Il noto e-commerce Temu ha ricevuto una multa da 200 milioni di euro dalla Commissione Ue per non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi legati all’offerta di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Il colosso cinese avrebbe sottovalutato gravemente la frequenza con cui i consumatori dell’Unione europea potrebbero imbattersi in articoli illegali. La multa da 200 milioni di euro a Temu Le prove contro Temu Multa a Temu: cosa succederà ora Le dichiarazioni di Henna Virkkunen su Temu Perché la multa a Temu è un record La multa da 200 milioni di euro a Temu La Commissione Ue ha inflitto una sanzione di 200 milioni di euro a Temu ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Temu riceve multa da 200 milioni di euro dall'Ue, l'e-commerce cinese avrebbe venduto prodotti illegali

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