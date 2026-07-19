Zaniolo e l'Udinese sono in trattativa avanzata per un trasferimento. Sono in corso incontri tra le parti per definire l’accordo, con un’intesa che sembra vicina. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore. La trattativa tra il calciatore e i bianconeri sta progredendo, e i contatti continuano per arrivare a una soluzione.

Zaniolo Udinese, dialoghi continui per trovare l’intesa e ricucitura vicina col calciatore: si attendono sviluppi in serata. La trattativa tra Udinese e Nicolò Zaniolo entra in una fase sempre più importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero, il giocatore e il suo entourage stanno lavorando senza sosta per trovare un accordo economico definitivo che possa soddisfare tutte le parti. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La situazione è nota: l’ Udinese ha riscattato il numero 10 dal Galatasaray, confermando la volontà di puntare ancora su di lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zaniolo Udinese, passi avanti per la permanenza: accordo più vicino con i bianconeri

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