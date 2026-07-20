Nella notte, oltre 400 droni ucraini hanno colpito la regione di Mosca. La maggior parte degli attacchi è stata neutralizzata, secondo fonti ufficiali russe. La Russia ha risposto con un'azione militare su Zaporizhzhia. Non sono stati segnalati danni o vittime immediati.

Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira, nella notte, la regione di Mosca. Attacchi per la maggior parte neutralizzati, dice il Cremlino, che ha già risposto. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, raid su Mosca, La replica russa su Zaporizhzhia

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