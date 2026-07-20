Nella notte, la Russia ha condotto un raid su Zaporizhzhia e Kharkiv, rispondendo a un lancio di oltre 400 droni da parte dell’Ucraina verso Mosca. Il sindaco della capitale russa ha riferito che la maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle difese aeree, con 85 distrutti prima di raggiungere la città. Non sono stati segnalati danni o vittime. La situazione rimane tesa con attacchi reciproci tra i due paesi.

Ennesima notte di attacchi reciproci traRussia e Ucraina. Il sindaco diMoscaSergei Sobyanin ha affermato che tra ieri sera e questa mattina Kiev ha lanciato oltre400 droniverso la capitale russa, specificando che la maggior parte è stataneutralizzata dalle forze di difesa aerea a distanza, mentre 85 sono stati distrutti in avvicinamento alla città. In un post suX, il presidente dell’UcrainaVolodymyr Zelenskyha lodato i raid, ringraziando i soldati delle forze missilistiche e dell’artiglieria ed annunciando che l’esercito del Paese è anche riuscito a colpire due petroliere dellaflotta fantasma e quattro navi da carico russenelle acque del Mar Nero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ucraina, Kiev lancia 400 droni verso Mosca, il Cremlino risponde con raid su Zaporizhzhia e Kharkiv

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Ucraina, attacchi incrociati. Droni Kiev colpiscono deposito carburante

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