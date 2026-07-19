L’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati ha celebrato la Messa domenica 19 luglio nel santuario del Monte Carmelo di Berdychiv. Durante la cerimonia, ha rivolto una supplica alla Madonna del Monte Carmelo per la pace in Ucraina. La celebrazione è stata parte delle commemorazioni per il 35º anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino nella regione.

In Ucraina, l’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati, inviato di Leone XIV per le celebrazioni del 35.mo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino, celebra la Messa di domenica 19 luglio nel santuario del Monte Carmelo di Berdychiv. “Preghiamo insieme per la pace, dono di Dio” è il suo invito. Domani Gallagher avrà diversi incontri istituzionali e politici, tra cui quelli con il ministro degli Esteri ad interim e con il presidente Zelensky . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Gallagher a Berdychiv: supplica per la pace alla Madonna del Monte Carmelo

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