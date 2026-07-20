Ucraina, la missione di Mons. Gallagher. Incontro con Zelensky

L'arcivescovo Gallagher ha concluso oggi il suo viaggio a Kiev, incontrando il presidente Zelensky e visitando il memoriale di Maidan dedicato alle vittime del conflitto. È stato il suo ultimo giorno in Ucraina, dopo aver passato la mattinata in incontri ufficiali.

A Kiev oggi è l’ultimo giorno del viaggio dell’arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati. Il presule ha incontrato in mattinata il presidente Zelensky e ha visitato il memoriale di Maidan per le vittime della guerra. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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