Missione Gallagher in Ucraina

Da tv2000.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’arcivescovo Paul Richard Gallagher si trova in Ucraina fino al 21 luglio come inviato speciale del Papa. La sua visita coincide con il 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino nel paese. Gallagher ha incontrato rappresentanti religiosi e autorità locali, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La missione fa parte di un viaggio diplomatico incentrato sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

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L’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, si trova in Ucraina fino al 21 luglio come inviato speciale del Papa per il 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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