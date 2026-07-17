missione gallagher in ucraina

Notizia in breve

L’arcivescovo Paul Richard Gallagher si trova in Ucraina fino al 21 luglio come inviato speciale del Papa. La sua visita coincide con il 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino nel paese. Gallagher ha incontrato rappresentanti religiosi e autorità locali, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La missione fa parte di un viaggio diplomatico incentrato sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa.