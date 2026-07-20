Omicidio Mastrapasqua ucciso per delle cuffiette | chiesta in Appello la conferma della condanna a 27 anni per Rezza

Durante l’udienza di oggi in appello, la pubblica accusa ha chiesto di confermare la condanna a 27 anni di carcere per l’imputato, accusato di aver ucciso una persona per delle cuffiette. La richiesta include il riconoscimento delle aggravanti di motivi futili e di minorata difesa. La sentenza si basa sui capi di imputazione e sulle prove presentate durante il processo di primo grado. La decisione finale sarà presa dai giudici in seguito alla discussione.

Nell'udienza del processo d'appello di questa mattina, lunedì 20 luglio, la pg Bossi ha chiesto per l'imputato la conferma della condanna a 27 anni di reclusione con il riconoscimento delle aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Omicidio Mastrapasqua, Rezza è capace di intendere e di volere: l'esito della perizia psichiatrica

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