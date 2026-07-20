Manuel Mastrapasqua accoltellato a morte per due cuffiette confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di carcere per un giovane di 21 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio di un uomo avvenuto nell’ottobre 2024 a Rozzano. L’aggressione è avvenuta durante una tentata rapina di cuffiette wireless del valore di 14 euro, con l’autore che ha colpito con un’arma da taglio.

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di carcere per Daniele Rezza, il 21enne che l’11 ottobre del 2024 accoltellò a morte a Rozzano (Milano) Manuel Mastrapasqua per portargli via un paio di cuffiette wireless da 14 euro. Il 31enne era appena sceso da un tram, di ritorno dal lavoro. I giudici hanno riconosciuto a carico di Rezza le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti, e di rapina aggravata. La Corte ha escluso soltanto l’aggravante dei futili motivi. Cosa successe la notte dell’11 ottobre 2024. Quella notte Mastrapasqua stava tornando a casa dopo un turno di lavoro in un supermercato di via Farini, a Milano, quando, sceso dal tram a Rozzano, venne aggredito da Rezza e ucciso con una coltellata vicino al cuore. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uccise per un paio di cuffiette, confermata in Appello la condanna a 27 anni per Daniele RezzaLa Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di carcere per un giovane di 21 anni, accusato di aver ucciso un ragazzo...

Omicidio Mastrapasqua ucciso per delle cuffiette: chiesta in Appello la conferma della condanna a 27 anni per RezzaDurante l’udienza di oggi in appello, la pubblica accusa ha chiesto di confermare la condanna a 27 anni di carcere per l’imputato, accusato di aver...

Temi più discussi: Uccise Manuel Mastrapasqua per rubargli le cuffie: Rezza era capace di intendere e di volere; Uccise a coltellate Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie del cellulare: Rezza è capace d’intendere e di volere; Manuel Mastrapasqua ucciso per le cuffiette, la perizia psichiatrica: Daniele Rezza non ha alcun vizio di mente; Rozzano, uccise Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffiette: Daniele Rezza è capace di intendere e di volere.

#Accoltellato per le #cuffiette. Confermata in Appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il 21enne uccise Manuel Mastrapasqua (31enne) per un paio di cuffie wireless da 14 euro. Riconosciuto l'omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, e x.com

Manuel Mastrapasqua, Daniele Rezza condannato a 27 anni anche in appello: cade l'aggravante dei futili motiviLa Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 ... msn.com

Uccise a coltellate Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie del cellulare: Rezza è capace d’intendere e di volereRozzano, l’omicidio a coltellate nell’ottobre 2024 alla fermata del tram. La perizia della psichiatra chiesta dalla Corte d’appello: Daniele Rezza presenta un’alterazione dell’aggressività e delle em ... msn.com