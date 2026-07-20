Un uomo è stato condannato a 27 anni di reclusione per aver ucciso con una coltellata al cuore un ragazzo durante una lite per delle cuffiette. La procura ha dichiarato che l'aggressore, dopo aver ucciso in circa 30 secondi, avrebbe potuto andarsene, ma ha scelto di colpire. La sentenza esclude l'ergastolo e si basa su un procedimento che ha valutato la mancanza di motivi validi per l’omicidio.

Milano, 20 luglio 2026 – "Trenta secondi per morire per 14 euro di cuffiette. Poteva andarsene e invece ha deciso di accoltellare, non c'era nessun motivo per ammazzarlo". Così la sostituta procuratrice generale di Milano Olimpia Bossi ha descritto l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il trentunenne che stava tornando a casa dal lavoro l'11 ottobre 2024 verso le 3 del mattino, a Rozzano, hinterland sud di Milano. Ucciso dal ventunenne Daniele Rezza che gli portò via un paio di cuffie wireless, del valore di pochi euro, e gli sferrò un fendente vicino al cuore. Rozzano, omicidio Manuel Mastrapasqua (nella foto) Per Lucidi - Tavecchio Foto MDF https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua per le cuffiette, la procuratrice: “Per Rezza niente ergastolo ma 27 anni di carcere”

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