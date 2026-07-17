Una perizia psichiatrica ha stabilito che il 21enne condannato per l’omicidio di un giovane, avvenuto nell’ottobre 2024, era in grado di intendere e di volere al momento del fatto. La vittima era stata uccisa con una coltellata durante il tentativo di rapina di cuffiette wireless dal valore di circa 15 euro. Il processo di primo grado ha portato a una condanna a 27 anni di carcere per il responsabile.

Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni di carcere nel processo di primo grado per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua Daniele Rezza, il 21enne che nell’ottobre 2024 ha ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubargli un paio di cuffiette wireless di poco valore(circa 15 euro), era. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Manuel Mastrapasqua, perizia psichiatrica: "Daniele Rezza capace di intendere quando lo uccise per rubare le cuffiette"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Mastrapasqua, Daniele Rezza chiede perdono in aula. Si riapre il processo: disposta perizia

Notizie e thread social correlati

Rozzano, uccise Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffiette: Daniele Rezza è "capace di intendere e di volere"Un uomo accusato di aver ucciso un giovane in strada a Rozzano durante un tentativo di furto di cuffiette è stato giudicato capace di intendere e di...

Manuel Mastrapasqua ucciso per le cuffiette, la perizia psichiatrica: «Daniele Rezza non ha alcun vizio di mente»Il 21enne ha accoltellato e ucciso un uomo di 31 anni a Rozzano, nel Milanese, mentre quest’ultimo tornava a casa dal lavoro.

Temi più discussi: Omicidio di Manuel Mastrapasqua: Daniele Rezza era capace di intendere e di volere; Uccise Manuel Mastrapasqua per rubargli le cuffie: Rezza era capace di intendere e di volere; Uccise a coltellate Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie del cellulare: Rezza è capace d’intendere e di volere; Omicidio di Manuel Mastrapasqua, depositata la perizia psichiatrica: Quando ha ucciso, Daniele Rezza era capace di intendere e di volere.

Omicidio di Manuel Mastrapasqua: la relazione che esclude l'infermità mentaleLa perizia psichiatrica su Daniele Rezza, l'autore dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ha stabilito che era capace di intendere e volere. Scopri i dettagli della relazione. notizie.it

Omicidio di Manuel Mastrapasqua: Daniele Rezza era capace di intendere e di volereI risultati della perizia chiesta dalla Corte d'assise d'Appello sul ragazzo che uccise la vittima, per strada, a Rozzano per un paio di cuffie ... rainews.it