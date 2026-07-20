Nel aprile del 1970, una bomba d’ossigeno esplose nel modulo di servizio dell’Apollo 13, causando il collasso dell’elettronica di bordo e la perdita di quasi tutti gli strumenti disponibili. L’Omega Speedmaster, presente a bordo, aveva circa quattordici secondi per contribuire a salvare tre membri dell’equipaggio. L’orologio, originariamente non progettato per lo spazio, si dimostrò fondamentale per le operazioni di emergenza.

L’ Omega Speedmaster aveva quattordici secondi per salvare tre vite. Aprile 1970, una bombola d’ossigeno esplode nel modulo di servizio dell’Apollo 13, l’elettronica di bordo collassa, l’equipaggio perde quasi ogni strumento. Senza un computer affidabile, Jack Swigert deve cronometrarsi da solo l’accensione del motore che correggerà la traiettoria di rientro. Usa l'orologio che porta al polso. Quei 14 secondi, misurati da un meccanismo meccanico che nessuno aveva immaginato potesse salvare una navicella in avaria a trecentomila chilometri da casa, riportano tre uomini vivi sulla Terra. È questa scena, più di qualsiasi altra, a spiegare perché la parola iconico, di sicuro abusata e troppo inflazionata, si adatti perfettamente allo Speedmaster. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutta la storia dell'Omega Speedmaster, l'orologio arrivato sulla Luna senza essere nato per lo spazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OMEGA speedmaster REDUCED: ma è veramente lo SPEEDY dei poveri smontiamolo assieme

Notizie e thread social correlati

Lo nutrono, lo proteggono, lo portano persino a bere dell'acqua. Gli scienziati del Canis Project lo hanno ripreso in un video definito «senza precedenti». Ecco la storia (rarissima) di questa convivenzaUn cucciolo di cane bianco di circa quattro mesi vive da alcune settimane insieme a un branco di lupi selvatici in Macedonia Centrale, Grecia.

Vertice Nato, Donald Trump arrivato ad Ankara: lo accoglie Erdogan che lo tiene sotto braccioIl presidente degli Stati Uniti è atterrato ad Ankara per partecipare al vertice della Nato.

Temi più discussi: Tutta la storia dell'Omega Speedmaster, l'orologio arrivato sulla Luna senza essere nato per lo spazio; Omega Speedmaster Moonwatch: la vera storia dell'orologio che accompagnò gli astronauti sulla Luna; MoonSwatch Mission to the Moon 1969: il nuovo Omega x Swatch in oro in soli 1.969 esemplari; Swatch, il nuovo orologio dedicato alla missione sulla Luna e gli ultimi sfottò a Trump.

Un astronauta che compra il suo cronografo dal gioielliere e parte per lo spazio, l'orologio di Armstrong rimasto a bordo dell'Eagle mentre passeggia sulla Luna e i 14 secondi cronometrati dal polso mentre tutti i sistemi dell'Apollo 13 sono spenti. Cosa non sa x.com

Omega Speedmaster Moonwatch: la vera storia dell'orologio che accompagnò gli astronauti sulla LunaUn astronauta che compra il suo cronografo dal gioielliere e parte per lo spazio, l'orologio di Armstrong rimasto a bordo dell'Eagle mentre passeggia sulla Luna e i 14 secondi cronometrati dal polso m ... vogue.it

Il nuovo MoonSwatch dedicato all'Apollo 11 potrebbe essere il più importante mai realizzatoCi sono orologi che raccontano il tempo e altri che raccontano la storia. L'Omega Speedmaster appartiene alla seconda categoria, è l'orologio che il 21 luglio 1969 ha accompagnato l'uomo sulla Luna, ... gqitalia.it