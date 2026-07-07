Vertice Nato Donald Trump arrivato ad Ankara | lo accoglie Erdogan che lo tiene sotto braccio

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente degli Stati Uniti è atterrato ad Ankara per partecipare al vertice della Nato. È stato accolto all’aeroporto dal leader turco, che lo ha salutato stringendogli il braccio. Il summit si svolge nella capitale turca e vede protagonisti i rappresentanti dei paesi membri dell’alleanza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento dell’arrivo.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato ad Ankara, in Turchia, per il vertice della Nato. Il capo della Casa Bianca è stato accolto in aeroporto dal leader turco Recep Tayyip Erdogan, stretto alleato che ospita il summit di quest’anno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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