Vertice Nato Donald Trump arrivato ad Ankara | lo accoglie Erdogan che lo tiene sotto braccio

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti è atterrato ad Ankara per partecipare al vertice della Nato. È stato accolto all’aeroporto dal leader turco, che lo ha salutato stringendogli il braccio. Il summit si svolge nella capitale turca e vede protagonisti i rappresentanti dei paesi membri dell’alleanza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento dell’arrivo.