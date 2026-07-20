La Tunisia e l’Italia stanno valutando di avviare un modello di partenariato avanzato che prevede investimenti, innovazione e energie rinnovabili. La collaborazione si concentra su settori come energia e industria, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro tra rappresentanti dei due paesi. Non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sulle tempistiche di attuazione.

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia e l’Italia possono avviare un modello di partenariato avanzato, caratterizzato da investimenti, innovazione e energie rinnovabili. Lo sostiene Tarek Rebei, deputato tunisino, in un’intervista all’agenzia Italpress. Secondo lui, le relazioni tra i due Paesi sono pronte a evolversi notevolmente nei prossimi anni. Un Partenariato Strategico. “Le relazioni tunisino-italiane costituiscono un partenariato strategico, fondato sulla vicinanza geografica, sulla storia condivisa e sulla cooperazione economica”, ha affermato Rebei. I dati presentati durante il Forum economico italo-tunisino indicano che nel 2025 il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi raggiungerà circa 20,5 miliardi di dinari tunisini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Tunisia, Rebei: “Collaborazione con l’Italia su energia, industria e innovazione per futuro sostenibile”

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