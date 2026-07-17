Tunisia Francia e Germania potenziano la cooperazione finanziaria per un futuro sostenibile

Da napolipiu.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tunisia, Francia e Germania hanno firmato un accordo per aumentare la cooperazione finanziaria, con l’obiettivo di promuovere un futuro sostenibile. La collaborazione mira a rafforzare l’inclusione finanziaria nel paese nordafricano, segnando un passo importante in questa direzione. La nuova intesa coinvolge iniziative di sostegno e sviluppo nel settore finanziario locale. La firma è avvenuta a Tunisi, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi finanziari e sostenere progetti di sviluppo nel paese.

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Rafforzata la Cooperazione per l’Inclusione Finanziaria in Tunisia. Tunisi (Tunisia) – Un significativo passo avanti per l’inclusione finanziaria in Tunisia è stato compiuto grazie alla nuova intesa siglata tra Tunisia, Francia e Germania. Questo accordo mira a migliorare l’accesso ai servizi finanziari, promuovere la digitalizzazione e supportare gli imprenditori tunisini, creando un ambiente economico più favorevole. Il protocollo d’intesa è stato firmato tra l’Osservatorio dell’Inclusione Finanziaria, la GIZ Tunisia e l’Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD). Questa collaborazione si colloca all’interno del progetto “Promozione dell’Inclusione Finanziaria e Socio-Economica (IFSE)”, cofinanziato dall’Unione Europea, e gestito dalla GIZ, che mira a potenziare la dimensione sociale ed economica del paese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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