Cerisano punta su ricerca e innovazione | al Palazzo Sersale un confronto tra scienza territorio e futuro sostenibile
A Cerisano, nel Palazzo Sersale, si è svolto un incontro tra ricercatori, rappresentanti del territorio e stakeholder locali. L’obiettivo era discutere di progetti legati alla ricerca scientifica e all’innovazione, con particolare attenzione alla sostenibilità. Durante l’evento sono stati presentati alcuni studi e iniziative volte a integrare la scienza con le esigenze del territorio, per promuovere uno sviluppo più responsabile e duraturo.
CERISANO (CS) – La ricerca scientifica incontra il territorio per costruire un modello di sviluppo sostenibile capace di guardare al futuro. È questo lo spirito dell’incontro “Cerisano tra ricerca scientifica e innovazione sostenibile”, in programma domani, 7 luglio 2026, alle ore 18 nello storico Palazzo Sersale, uno degli appuntamenti più significativi del cartellone del Borgo Swing Factory. L’evento rappresenta un nuovo tassello nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per trasformare Cerisano in un punto di riferimento per la cultura dell’innovazione, dove il dialogo tra università, istituzioni, imprese e ricerca scientifica possa tradursi in progetti concreti al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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