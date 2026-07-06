Cerisano punta su ricerca e innovazione | al Palazzo Sersale un confronto tra scienza territorio e futuro sostenibile

Notizia in breve

A Cerisano, nel Palazzo Sersale, si è svolto un incontro tra ricercatori, rappresentanti del territorio e stakeholder locali. L’obiettivo era discutere di progetti legati alla ricerca scientifica e all’innovazione, con particolare attenzione alla sostenibilità. Durante l’evento sono stati presentati alcuni studi e iniziative volte a integrare la scienza con le esigenze del territorio, per promuovere uno sviluppo più responsabile e duraturo.