Voci di corridoio indicano che il presidente tunisino sarebbe stato ricoverato in ospedale a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Le fonti parlano di un aumento delle complicazioni e di un possibile spostamento in strutture sanitarie specializzate. Non ci sono ancora conferme ufficiali, e la notizia circola tra indiscrezioni e rumors senza dettagli ufficiali sulla situazione medica.

Si moltiplicano le voci di un ricovero in ospedale per il presidente tunisino Kais Saied, le cui condizioni di salute si starebbero deteriorando non poco. In gioco, di conseguenza, c’è anche la stabilità politica di un Paese particolarmente strategico all’interno del bacino mediterraneo per quanto riguarda il dossier migranti. Il peggioramento della salute del presidente se fosse confermato, visti i precedenti casi di disinformazione degli ultimi anni, potrebbe essere anticamera ad una successione rispetto al potere centrale. Di contro lo stesso presidente della Repubblica ieri ha visitato l’impianto della Società nazionale per lo... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tunisia, che succede se Saied passa la mano. Il giallo sul ricovero

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