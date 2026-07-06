L’Italia ha annunciato la squadra per gli Europei U18 di atletica, in programma a Rieti dal 16 al 19 luglio. Tra i convocati figurano Doualla e Succo, considerati tra le principali stelle della spedizione. La selezione è stata comunicata dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili. L’evento vede la partecipazione di giovani atleti da vari paesi europei. La competizione si svolgerà nella città laziale, con numerosi eventi in programma.

Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili, ha diramato le convocazioni per gli Europei U18 di atletica, che andranno in scena a Rieti dal 16 al 19 luglio. L’Italia si presenterà all’appuntamento con 75 azzurri (40 uomini e 35 donne, tutti nati nel 2009 e nel 2010), con la chiara ambizione di ricoprire un ruolo da assoluta protagonista di fronte al proprio pubblico e di battagliare per la conquista del maggiore numero possibile di medaglie. Tra i selezionati spiccano alcuni volti simbolo come Kelly Doualla (Campionessa d’Europa U20 in carica sui 100 metri), Alessia Succo (primatista europea di categoria sui 100 ostacoli) e Anthony Del Pioluogo (fresco di record italiano allievi nel getto del peso). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei U18: Doualla e Succo grandi stelle a Rieti

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