tuffi da grandi altezze in sardegna tappa della coppa del mondo

Il mare della Sardegna ha ospitato la tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi da grandi altezze. La competizione si è svolta con atleti che si sono lanciati da altezze elevate, secondo le regole della disciplina. L'evento si è tenuto in una località costiera, con le prove visibili dal pubblico presente sulla spiaggia. Nessuna modifica alle altezze ufficiali previste dalla competizione. La manifestazione ha coinvolto diversi atleti internazionali in diverse categorie di tuffo.

Cagliari, 20 lug. (askanews) - Il mare della Sardegna ha fatto da sfondo alla tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze di World Aquatics si è tenuta a Porto Flavia, incoronando i nuovi campioni di High Diving al termine di una due giorni di gare che hanno premiato il britannico Aidan Heslop e la statunitense Kaylea Arnett, nuovi sovrani assoluti delle grandi altezze. L'evento è stato ospitato da Marmeeting. "È un'occasione importantissima per il territorio - ha spiegato Franco Varese, Event Manager di Marmeeting - in quanto quest'anno, più dell'anno scorso, abbiamo avuto un incremento del numero di partecipanti e di nazionalità, quindi del numero di atleti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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PORTO FLAVIA DA FAVOLA: LA COPPA DEL MONDO DI TUFFI GRANDI ALTEZZE CONSACRA LA SARDEGNA

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