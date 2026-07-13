Durante la Coppa del Mondo a Porto Flavia, Heslop e Arnett hanno conquistato la vittoria nelle rispettive categorie. La competizione si è svolta in un mare cristallino in Sardegna, attirando un grande pubblico. I tuffi da grandi altezze hanno regalato momenti di forte spettacolo. L’evento ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, con tuffi che hanno suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti.

Il mare cristallino della Sardegna, una cornice di pubblico straordinaria e tuffi da cardiopalma hanno fatto da sfondo al weekend più adrenalinico dell'anno. La tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze di World Aquatics si è chiusa ufficialmente a Porto Flavia, incoronando i nuovi campioni di High Diving al termine di una due giorni di gare che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Tra le ovazioni del pubblico, Aidan HESLOP (GBR) e Kaylea ARNETT (USA) sono stati incoronati come nuovi sovrani assoluti delle grandi altezze., L’evento, organizzato da World Aquatics e ospitato dall’esperienza trentennale di Marmeeting, ha riunito 37 campioni d’èlite, massimi esponenti di questo sport, provenienti da 17 Paesi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tuffi dalle grandi altezze, Coppa del Mondo a Porto Flavia: vincono Heslop e Arnett

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PORTO FLAVIA DA FAVOLA: LA COPPA DEL MONDO DI TUFFI GRANDI ALTEZZE CONSACRA LA SARDEGNA

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