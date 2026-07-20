Un titolo di Tuttosport mette in evidenza Vialli davanti a Zidane e Del Piero, mentre l’intervista di Antonio Conte a Dazn si interrompe bruscamente. La discussione si sposta dalla Juventus e dall’Italia al futuro, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Contestualmente, si parla di Lautaro Martinez, con l’allenatore che ricorda di essere arrivato all’Inter quando il giocatore non era ancora un titolare, nonostante le sue prestazioni con Spalletti l’anno precedente.

2026-07-19 21:50:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Lautaro Martinez e il mercato su Greenwood. Conte poi elogia Lautato Martinez: “Io sono arrivato all’Inter quando poi lui l’anno prima con Spalletti non era un titolare. Io l’ho messo con Lukaku per una copia che si sposava alla perfezione e ci hanno permesso di vincere lo scudetto dopo 10 anni. Lautaro è cresciuto tanto a livello di leadership. Io considero un’Inter con lui e senza di lui, è un giocatore fondamentale perché è un giocatore che trascina e viene riconosciuto dai compagni. Lui dà sempre tutto quando gioca. Lui sognava questo momento da quando era bambino e ora è lì a giocarsi il Mondiale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - TS – “Vialli davanti a Zidane e Del Piero”, Conte a Dazn non si tiene: dalla Juve all’Italia e al futuro

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