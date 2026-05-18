TS – Del Piero insignito del premio Legendary Player al Festival della Serie A | l’annuncio anticipato
Durante il Festival della Serie A, un ex calciatore molto noto è stato premiato con il riconoscimento “Legendary Player”. L’annuncio è stato divulgato in anticipo e ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio. La cerimonia si svolgerà nel corso di una tre giorni di eventi che si terranno a Parma dal 5 al 7 giugno. La Lega Calcio Serie A ha comunicato i dettagli di questa iniziativa, confermando la presenza di vari protagonisti del calcio italiano.
Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, presenta così la tre giorni di eventi in programma a Parma dal 5 al 7 giugno. Nel corso della conferenza stampa De Siervo ha anticipato che il premio Legendary Player verrà conferito ad Alessandro del Piero. Venerdì 5 proprio da Parma ripartirà la nuova stagione sportiva con la presentazione del calendario 20262027 al Teatro Regio. TS – D’Aversa non ci sta: “Se giochi così non puoi fare 0 punti. E Caprile.” Riepilogo europeo: caos in tutto il continente mentre la battaglia per la retrocessione della Liga prende più colpi di scena e la corsa per l’Europa in Italia si riscalda Barcellona – Real Betis 3-1: resoconto, risultato e gol mentre i campioni entrano nella storia con un’altra vittoria casalinga © 2022 JustCalcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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