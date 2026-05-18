TS – Del Piero insignito del premio Legendary Player al Festival della Serie A | l’annuncio anticipato

Durante il Festival della Serie A, un ex calciatore molto noto è stato premiato con il riconoscimento “Legendary Player”. L’annuncio è stato divulgato in anticipo e ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio. La cerimonia si svolgerà nel corso di una tre giorni di eventi che si terranno a Parma dal 5 al 7 giugno. La Lega Calcio Serie A ha comunicato i dettagli di questa iniziativa, confermando la presenza di vari protagonisti del calcio italiano.

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