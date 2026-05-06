conte sarri napoli davanti al bivio sul futuro

Il Napoli si trova di fronte a una decisione importante riguardo alla guida tecnica per la prossima stagione. La questione sulla scelta tra l’attuale allenatore e un possibile nuovo allenatore è al centro delle discussioni. La squadra e i tifosi attendono chiarimenti su quale direzione verrà presa, mentre le conversation si intensificano tra gli addetti ai lavori. La soluzione potrebbe influenzare il cammino futuro del club.

Il futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più delicati in vista della prossima stagione. Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sembra destinato a passare da un confronto decisivo. Da quell’incontro dipenderà molto. Forse tutto. Il presidente azzurro vuole capire se esistano ancora le condizioni per andare avanti insieme. Conte, dal canto suo, potrebbe ribadire la volontà di restare soltanto davanti a precise garanzie tecniche. In particolare sul mercato. Il club, però, sembra intenzionato ad aprire una riflessione diversa. Meno investimenti pesanti e più attenzione al player trading. In questo scenario torna a circolare un nome fortissimo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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