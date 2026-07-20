Trump tifa Messi e l’Argentina perde | sui social torna la ‘maledizione’ la Spagna festeggia | Reyes del Mundo
Dopo la finale dei Mondiali 2026, la vittoria della Spagna contro l’Argentina ha scatenato reazioni sui social media. Il presidente degli Stati Uniti, presente all’evento, ha mostrato supporto a Messi, che ha perso la partita. Sui social è tornata a circolare l’idea di una “maledizione”, riferendosi a una serie di sconfitte dell’Argentina in occasioni sportive recenti. La vittoria spagnola ha suscitato anche festeggiamenti online, con alcuni utenti che hanno definito la squadra come “Reyes del Mundo”.
Dopo la finale dei Mondiali esplode l’ironia sul presidente degli Stati Uniti, presente al MetLife Stadium. La vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali 2026 contro l’ Argentina non ha acceso soltanto i festeggiamenti della Roja. Pochi minuti dopo il fischio finale, sui social network è esplosa anche un’altra storia, decisamente più curiosa: quella della presunta “maledizione Trump”. Il presidente degli Stati Uniti, presente in tribuna al MetLife Stadium insieme alla moglie Melania e al presidente della FIFA Gianni Infantino, aveva manifestato nelle ore precedenti la sua simpatia per Lionel Messi e per l’Argentina. Per molti tifosi superstiziosi è bastato questo per far riemergere una teoria che da tempo accompagna le apparizioni sportive del tycoon. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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La “maledizione” di Essie è il caso social dei Mondiali: la squadra per cui tifa viene sempre eliminataDurante i Mondiali di calcio, le squadre per cui tifava la creator sono state tutte eliminate.