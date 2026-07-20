Trump tifa Messi e l’Argentina perde | sui social torna la ‘maledizione’ la Spagna festeggia | Reyes del Mundo

Notizia in breve

Dopo la finale dei Mondiali 2026, la vittoria della Spagna contro l’Argentina ha scatenato reazioni sui social media. Il presidente degli Stati Uniti, presente all’evento, ha mostrato supporto a Messi, che ha perso la partita. Sui social è tornata a circolare l’idea di una “maledizione”, riferendosi a una serie di sconfitte dell’Argentina in occasioni sportive recenti. La vittoria spagnola ha suscitato anche festeggiamenti online, con alcuni utenti che hanno definito la squadra come “Reyes del Mundo”.