La Spagna celebra il secondo Mondiale | Reyes del mundo

La Spagna ha vinto il secondo titolo mondiale, sedici anni dopo il primo nel 2010. La vittoria è stata ottenuta contro l'Argentina, e la notizia ha suscitato entusiasmo da Madrid a Barcellona. I principali quotidiani nazionali hanno dedicato ampio spazio alla vittoria, considerandola l'inizio di una nuova fase per il calcio spagnolo. La nazionale ha conquistato il trofeo in una finale disputata di recente, confermando il successo della squadra in questa competizione.

Da Madrid a Barcellona è un coro unanime. La Spagna si risveglia campione del mondo sedici anni dopo il trionfo del 2010 e i principali quotidiani del Paese celebrano la vittoria sulla Argentina come l'inizio di una nuova età dell'oro del calcio spagnolo. I giornali sportivi scelgono il linguaggio dell'entusiasmo. Marca esalta la conquista della seconda stella con un titolo che richiama la storia: "¡Otra vez rejes del Mundo!". Il quotidiano madrileno celebra la generazione di Luis de la Fuente come quella che ha riportato la Roja sul tetto del pianeta, sottolineando il passaggio di consegne da Andrés Iniesta e Iker Casillas ai nuovi simboli Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri e Ferran Torres. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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España – Canción del Mundial 2026

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